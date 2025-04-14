AB, İran'a karşı yeni yaptırım kararı aldı

Avrupa Birliği (AB), İran'da yargının keyfi tutuklamalar için araç haline getirilmesini gerekçe göstererek bu ülkeye yönelik yaptırımlarını genişletti. AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Lüksemburg’da gerçekleştirdikleri toplantıda yeni yaptırım kararları aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, “Konsey bugün İran’da yargının keyfi tutuklama aracı olarak kullanılması da dahil olmak üzere ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu 7 kişi ve 2 kuruluşa kısıtlayıcı önlemler getirmeye karar verdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İran’ın AB vatandaşlarını asılsız gerekçelerle tutuklamasından ve siyasi amaçlarla alıkoymasından duyulan derin endişe yinelendi.

Yaptırım listesine alınanlar arasında Şiraz Merkez Hapishanesi, Şiraz Devrim Mahkemesi Birinci Şubesi, Evin Hapishanesi Müdürü Farzadi Hedayatollah, Fars Hapishaneleri Koruma ve İstihbarat Dairesi Müdürü Mehdi Nemati ile birlikte 5 yargı mensubu da yer aldı.

AB’nin İran’a yönelik yaptırım rejimi; seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve kişilere ya da kuruluşlara herhangi bir kaynak aktarılmasının yasaklanmasını kapsıyor. Son eklemelerle birlikte, AB’nin yaptırım uyguladığı toplam kişi sayısı 232’ye, kuruluş sayısı ise 44’e yükseldi.

Fransa'dan Uluslararası Adalet Divanı hamlesi

İran’a yönelik sert tepkilerden biri de Fransa’dan geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran’da tutuklu bulunan iki Fransız vatandaşının konsolosluk görevlileriyle görüşmesine izin verilmemesini Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) taşıyacaklarını duyurdu.

Barrot açıklamasında, “Fransız vatandaşlarını İran’a seyahat etmemeye ve halihazırda İran’da bulunanları da mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeye çağırıyorum” ifadelerine yer verdi.