AB, İran’a karşı yeni yaptırımları onayladı
Avrupa Birliği dışişleri bakanları, protestoculara yönelik sert müdahaleler ve İran’ın Rusya’ya verdiği destek gerekçesiyle Tahran’a karşı yeni yaptırımları onayladı. Yaptırımlar, baskı politikalarında rol oynayan kişi ve kuruluşları hedef alıyor.
Avrupa Birliği dışişleri bakanları, perşembe günü yaptıkları toplantıda İran’a yönelik yeni yaptırım kararlarını kabul etti. Kararın gerekçeleri arasında ülkede protestoculara karşı uygulanan şiddet ile İran’ın Rusya’ya verdiği askeri ve siyasi destek öne çıktı.
Onaylanan yaptırımların, İran’daki baskı uygulamalarında doğrudan rol oynadığı değerlendirilen kişi ve kurumları kapsadığı belirtildi.
Devrim Muhafızları için terör listesi adımı gündemde
Bakanların ayrıca, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesine alınmasına yönelik siyasi uzlaşıya varmasının beklendiği ifade edildi.