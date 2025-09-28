AB, İran'a yönelik geri getirilen BM yaptırımlarını gecikmeden uygulayacak

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, Kallas'ın İran'a yönelik BM yaptırımlarının "snapback" mekanizmasıyla geri getirilmesine ilişkin değerlendirmesine yer verildi.

Kallas, yaptırımların geri getirilmemesi adına son tarihi uzatmak için İran'la diplomatik görüşmelerde bulunduklarını ancak Tahran'la anlaşamadıklarını ve bu sebeple yaptırımların gecikme olmaksızın yeniden uygulamaya konulacağını belirtti.

İran'a yönelik yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesinin diplomasi sürecini sona erdirmemesi gerektiğine dikkati çeken Kallas, Tahran'ı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin tek taraflı çekilmesinin ardından uygulanmayan 2015'teki nükleer anlaşmada yer verilen ve "snapback" olarak adlandırılan, İran'a anlaşmayı ihlal ettiği takdirde BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanı tanıyan mekanizmayı 28 Ağustos'ta işletme kararı almıştı.

"Snapback" süreci, yeni karara yol açacak son dakika anlaşması olmadığı ya da son tarih uzatılmadığı takdirde 28 Eylül gece yarısı sona erecek ve İran'a BM yaptırımları otomatik olarak yeniden yürürlüğe girecekti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararı kapsamında yer alan "snapback" mekanizması, son dakika bir anlaşma sağlanamayınca gece yarısı devreye girmişti.

Geri getirilen yaptırımlar ve etkileri

Mekanizmanın devreye girmesiyle, 2006-2010 yıllarında İran’a karşı çıkarılan "1696, 1737, 1747, 1803, 1835 ve 1929" sayılı BMGK kararları yeniden geçerlilik kazandı.

Bu yaptırımlardan bazıları şöyle:

Silah ambargosu: 2020’de süresi dolan ambargo, İran’a konvansiyonel silah sevkiyatını yeniden yasaklıyor.

Nükleer ve füze kısıtlamaları: Uranyum zenginleştirme, ağır su ve yeniden işleme faaliyetleri askıya alınıyor; nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze geliştirme ve fırlatma yasaklanıyor.

Mali ve seyahat yasakları: Yüzlerce kişi ve kuruluşa yönelik varlık dondurma ve seyahat kısıtlamaları geri dönüyor.

Deniz ticareti denetimi: 1929 sayılı karar kapsamında BM üyesi ülkelere İran’a ve İran’dan yapılan sevkiyatları denetleme ve el koyma yetkisi veriliyor. Bu da İran'a ait gemilere müdahaleleri mümkün kılıyor.