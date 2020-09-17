AB, İtalya'ya 44 milyar euroluk yardımı onayladı

17 Eylül 2020

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB), COVID-19 salgınından büyük ölçüde etkilenen büyük İtalyan firmalarının yeniden sermayelendirilmesi için 44 milyonar liralık bir yardım paketinin onaylandığı duyuruldu.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margretthe Vestager, "İtalya için açıklanan yeniden sermayelendirme planı, COVID-19 salgını ile yaşadığımız bu zor zamanlarda firmalara destek olacak" dedi ve planın İtalya ekonomisi ve işgücü piyasasına olumlu etki edeceğini ekledi.

COVID-19 salgınından büyük ölçüden etkilenen ilk Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya'nın küçük ve orta ölçekli işletmeleri için temmuz ayında bir yardım paketi onaylanmıştı.