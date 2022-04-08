AB, Japonya ve İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya'ya karşı kömür ithalat yasağı ve bazı Rus bankaların varlıklarının dondurulmasının da olduğu bir dizi yeni yaptırım açıkladı.

İngiltere, bu hafta benzer yönde karar alan ABD'ye katılarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarına yaptırım uygulamaya başlarken Avrupa Birliği (AB) ise beşinci yaptırım paketini bugün kabul etti.

Japonya Dışişleri Bakanlığı sekiz Rus diplomatı ve ticari yetkiliyi sınır dışı etme kararını bu sabah aldı. Sınır dışı edilenler arasında Rusya'nın Japonya büyükelçisi yer almadı.

AB'den Ruslara kripto yasağı

AB bugün resmi olarak Rusya'ya karşı beşinci yaptırım paketini kabul etti. AB'nin yeni yaptırım paketi kapsamanında Rusya'dan kömür, kereste ve kimyasal maddelerin ithalatı yasaklandı. Yaptırımlarla aynı zamanda birçok Rus gemisinin ve tırın AB sınırlarına girmesi yasaklandı.

AB'nin söz konusu yaptırımlarıyla Rusların kripto para birimleri ve sanal cüzdanları kullanarak finansal işlemler yapmamaları için de kısıtlamalar getirildi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin hemen ardından, AB'deki kripto para alım satım platformları yaptırım listesindeki kişilerin işlemlerini engellemeye zorlanmıştı. Fakat kripto para platformlarındaki muhtemel teknik açıklar konusunda endişeler devam etmekteydi.

AB, yaptırım listesindeki kişilerin kripto para sanal cüzdanlarının ve mevduat hesaplarının kapatılması konusunda talimat vererek, bu teknik açıkları kapatmayı umuyor.

İngiltere, Putin'in kızlarını listeye aldı

İngiltere ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yetişkin kızları Katerina Vladimirovna Tikhonova ve Maria Vladimirovna Vorontsova'yı yaptırım listesine ekledi. Çarşamba günü ABD Putin'in kızlarına yaptırım getirmişti.

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve AB dış politika temsilcisi Josep Borrell Ukrayna'yı desteklemek için bugün Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüşmeye Kiev'e gidiyor.

Rus oligarkların 30 milyar euroluk varlığı donduruldu

Avrupa Komisyonu, AB'deki hükümetlerin Rusya'ya karşı yaptırımlar kapsamında şu ana kadar Rus oligarklara ve diğer yasaklı kişilere ait yaklaşık 30 milyar euroluk (32.6 milyar dolar) varlığı dondurduğunu açıkladı.

Komisyon, AB devletlerinin dondurduğu 29.5 milyar euro değerindeki varlığın içinde botların, helikopterlerin, gayrimenkullerin ve sanat eserlerinin olduğunu belirtti.

Komisyon ayrıca ek olarak yaklaşık 196 milyar euroluk finansal işlemin engellendiğini duyurdu.