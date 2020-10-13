"AB, kalan süreyi müzakerelerde kaldıraç olarak kullanıyor"

13 Ekim 2020

Daily Express'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, AB ve Birleşik Krallık arasındaki Brexit sonrası ticari ilişkiler konusundaki görüşmelerde, AB'nin zamanın Birleşik Krallık aleyhine işlemesini bir kaldıraç olarak kullandığı belirtildi.

Haberde, AB'nin süreci hızlandırarak daha konuya yaratıcı bir yaklaşım sergilemesi gerektiği ve taraflar arasında halen üzerinde anlaşılması mümkün olan ancak ggöz ardı edilmiş konular olduğu ifade edildi.