AB, karbon vergisini temmuzda duyurabilir

Avrupa Birliği (AB), hayata geçirmeyi planladığı ithalatta karbon vergisi uygulamasını temmuzda duyurabilir.

Karbon sınır vergisine; enerji sektörü ve rafineriler, kağıt, cam, alüminyum, çimento, çelik, kimyasallar ve gübre gibi enerji yoğun sektörlerin dahil edilmesi bekleniyor.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, AB'nin konu hakkında hazırladığı teklifin gelecek ay kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Kaynaklara göre emisyon vergisine tabi olacak ürünü ithal edecek şirketler, AB Emisyon Ticaret Sistemi ile bağlantılı fiyattan özel sertifikalar satın almak zorunda olacaklar.

Plan ile AB'nin iklim değişikliği konusunda aldığı sıkı tedbirlerin AB'li üreticilere bu konuda tedbir almayan ülkelerdeki üreticilere göre yaratacağı dezavantajın dengelenmesi hedefleniyor.

Sistemin 14 Temmuz'da açıklanacak 2030 karbon emisyon hedefleri kapsamında duyurulması bekleniyor.