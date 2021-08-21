AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen: Taliban’ı tanımıyoruz

Afgan mültecilerin kabul edilmesi için İspanya'nın başkenti Madrid'de kurulan geçici merkeze ziyarette bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Taliban ile siyasi temaslarının olmadığını ve Taliban'ı tanımadıklarını söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ile koordineli olarak Afganistan'dan tahliye edilen ve çoğunluğunu AB ile iş birliğinde bulunanların oluşturduğu Afganların bekletildiği Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssünü ziyaret etti.

Bazı Afgan mültecilerle görüşüp yetkililerden verilen hizmetlerle ilgili bilgi alan Sanchez, Michel ve Von der Leyen, düzenlenen ortak basın toplantısında “Afganistan'a insani yardım devam etmeli." dedi

Afgan mültecileri kabul eden ülkelere gerekli yardımı yapmaya hazır olduklarını belirten Von der Leyen, "Taliban ile siyasi temasımız yok, Taliban'ı tanımıyoruz. Sadece insan hayatını kurtarmak için operatif temasımız var. Kabil'deki insanların havalimanına getirilmesini sağlamak istiyoruz. Taliban'ı dinleyebiliriz ama onları sözlerine göre değerlendireceğiz. Çocukların ve kadınların haklarını inkar eden bir rejime bir avro bile verilmeyecek." Şeklinde konuştu.

"Afganistan'da istediğimiz insan haklarını savunmak"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "Uluslararası toplum, temel ilkelerini Afganistan'da savunmaya çalışmaya devam etmelidir. Şimdiye kadar yapılanların yitirilmemesi için çalışacağız. Güvenlik garantisi ve Avrupa projesinin onuru arasında bir denge olmasını temenni ediyoruz. Afganistan'da istediğimiz daha fazla istikrar, insan haklarını, değerlerimizi ve çıkarlarımızı savunmak." açıklamasında bulundu.

Michel, Afganistan'daki durumun "dramatik ve öncesi görülmeyen bir şekilde olmaya devam ettiğini" vurguladı.

"Afganistan'daki bu son 20 yıl boşa geçmedi. İspanya, her zaman insan haklarını, demokrasiyi ve özgürlüğü savunmaya hazır olacaktır." diyen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise "AB, birlik ve dayanışmasını göstererek Afganistan'dan tahliyelerle bu ülkedeki dramatik duruma karşılık verdi.” ifadesini kullandı.