AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Avrupa, kendi güvenliğinden sorumlu olmalı

Von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda konuştu.

Tehlikeli ve çıkar temelli bir dünyayla karşı karşıya olunduğunu belirten von der Leyen, "Savaşların yaşandığı, yırtıcıların kol gezdiği bir dünya. Bu dünyanın gerçekliği, biz Avrupalıların kendimizi savunmamız ve kendimize güvenmek zorunda olduğumuz anlamına geliyor" açıklamasını yaptı.

Von der Leyen, Avrupalıların başkalarının dünya görüşlerinin kendilerini tanımlamasına izin vermemesi gerektiğini belirterek, aynı zamanda Avrupa hakkında başkalarının söylediklerine de şaşırmamak gerektiğini dile getirdi.

ABD yönetiminin 5 Aralık'ta yayımladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi’ne değinen von der Leyen, belgede Avrupa'nın küresel gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payını kaybettiğinin doğru olduğunu kaydetti.

Von der Leyen, "Ancak yazılmayan bir gerçek var. ABD’nin rakamları da benzer bir seyir izliyor. Dolayısıyla bu, Atlantik’in bir yakasındaki ya da diğer yakasındaki bir ekonominin hikayesi değildir. Bu, dünya ekonomisindeki kaymanın hikayesidir" ifadelerini kullandı.

Yarın düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde stratejik çıkarlara ve önceliklere odaklanılması gerektiğini söyleyen von der Leyen, "Bir kez daha, Birliğin Durumu konuşmamda tam da bu noktada söylediğimi tekrarlamak istiyorum, bu, Avrupa’nın bağımsızlık anıdır. Avrupa’nın bağımsızlık çağı durdurulamaz olmalıdır" diye konuştu.

Von der Leyen, AB'nin son dönemde çok önemli ilerleme kaydettiğine ancak yapılması gereken daha çok iş olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa, kendi güvenliğinden sorumlu olmalıdır. Bu artık bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Karşı karşıya olduğumuz tehditleri biliyoruz ve onlarla yüzleşeceğiz. Bu da hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor. Modern bir hibrit savaşı yürütebilmek için yeni kabiliyetler geliştirmeli ve devreye almalıyız. Bu alanda da dağları yerinden oynatıyoruz. On yıllar süren yetersiz yatırımın ardından bir dönüm noktasına geliyoruz. Savunma sanayi tabanımızı, savaşın kızgın ortamında ileri teknolojileri ve hızlı seri üretimi hayata geçirebilecek bir yapıya dönüştürüyoruz."

Von der Leyen, Avrupa savunması açısından Ukrayna’nın savunmasına destek vermekten daha önemli bir adım olmadığının altını çizdi.

Ukrayna’nın mücadelesinin nasıl finanse edileceği konusunun aciliyet taşıdığına dikkati çeken von der Leyen, barış müzakereleri hız kazanırken, Rusya’nın saldırı bombardımanlarının şiddetinin de arttığını söyledi.

Von der Leyen, "Ancak Rusya’nın hedefinde yalnızca Ukrayna yok. AB topraklarında da operasyonlarını tırmandırıyor ve tam anlamıyla bir savaş ekonomisine geçmiş durumda. Bu, Avrupa’nın ulusal ve ekonomik güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdittir" değerlendirmesinde bulundu.