AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rusya’ya yeni yaptırımlar geliyor, Ukrayna için yeni fon modeli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya ile dayanışma mesajı verirken Rusya’ya yönelik yaptırımların artırılması ve Ukrayna’nın finansmanı için yeni çözümler geliştirilmesi gerektiğini açıkladı.

Von der Leyen, Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı daha hızlı azaltmayı hedeflediklerini, ayrıca dondurulan Rus varlıklarının nakit dengelerinin Ukrayna’ya borç mekanizması üzerinden aktarılabileceğini söyledi. Bu kapsamda, Ukrayna’ya sağlanacak kredilerin ancak Rusya’nın tazminat ödemesi halinde geri ödeneceğini vurguladı.

19’uncu yaptırım paketi hazırlanıyor

Komisyon Başkanı, Rusya’ya karşı 19’uncu yaptırım paketi üzerinde çalışıldığını duyurdu. Yeni pakette özellikle şu başlıkların öne çıktığını belirtti:

* Rus fosil yakıtlarının aşamalı olarak daha hızlı ortadan kaldırılması

* Petrol gölge filosuna yönelik yaptırımlar

* Üçüncü ülkelere karşı ek kısıtlamalar

Polonya’ya destek mesajı

Von der Leyen ayrıca, AB hava sahasının ihlal edilmesi sonrası Polonya ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı, Rusya’ya karşı daha güçlü yaptırımların zorunlu olduğunu, aynı zamanda Ukrayna’nın finansmanına yönelik kalıcı çözümler geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.