AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Suriye’nin yeniden imarına hazırız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Suriye’nin yeniden imar sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. AB’nin insani yardımlardan altyapı projelerine kadar geniş bir yelpazede destek sunmaya hazır olduğunu açıklayan von der Leyen, “Avrupa, Suriye’nin yeniden yapılanması için adım adım ilerleyecek” dedi.

“Yeni bir dönem başladı”

Von der Leyen, Beşar Esad rejiminin sona ermesinin Suriye halkı için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Esad’ın hapishanelerinden gelen acı görüntüleri hepimiz gördük. İnsanların işkenceye maruz kaldığı, bebeklerin hapishanelerde doğduğu bir dönem sona erdi. Şimdi umut Suriye’ye geri dönüyor” ifadelerini kullandı.

“Kapsayıcı hükümet ve insan hakları güvencesi”

Suriye’deki yeni yönetimin ilk adımlarının cesaret verici olduğunu söyleyen von der Leyen, kapsayıcı bir hükümet kurulmasının, azınlıkların korunmasının ve terörle mücadelenin önemine vurgu yaptı. Von der Leyen “Güvenilir ve kapsayıcı bir geçiş süreci, Avrupa’nın temel çıkarıdır” dedi.

AB’den insani yardım ve altyapı desteği

AB’nin insani yardımlarını artırarak Ürdün ve Türkiye ile ortak çalışmalar yürüttüğünü açıklayan von der Leyen, “Türkiye ve Ürdün üzerinden yeni bir insani hava köprüsü kurduk. 2024 yılı itibarıyla insani yardım bütçemizi 160 milyon euronun üzerine çıkardık” bilgisini verdi.

“Altyapı yatırımları için hazırlıklıyız”

Suriye’nin yeniden yapılanması için elektrik, su ve temel altyapı projelerine odaklanacaklarını belirten von der Leyen, “Şam’daki yeni liderlik sözlerini eylemleriyle kanıtlamalı. Bu kapsamda, sektörel yaptırımlarımızı yeniden gözden geçireceğiz” diye konuştu.

“Sığınmacıların dönüşü için zemin hazır değil”

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşüne ilişkin de konuşan von der Leyen, mevcut koşulların henüz dönüş için yeterince olgunlaşmadığını söyledi. Von der Leyen “Suriyeliler kendi ülkelerinin geleceğinde söz sahibi olmalı” diyerek Avrupa’nın bu süreçte desteğini sürdüreceğini kaydetti.