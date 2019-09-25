AB Komisyonu Başkanından Macaristan'a tepki

25 Eylül 2019

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Macaristan'ın göçmen karşıtı tutumunu eleştirerek, "(Macaristan Başbakanı) Viktor Orban'ın, tıpkı zamanında Macarlar gibi zülme uğrayan Müslümanlara Avrupa'da yer olmadığına yönelik açıklamalarını kabul edemiyorum." ifadelerini kullandı.

1 Kasım'da görevi sona erecek Juncker, Belçika'nın Flamanca yayın yapan resmi televizyon kanalı VRT NWS'ye röportaj verdi.

Görevi boyunca, göçün AB politikalarını önemli derecede etkilediğini dile getiren Juncker, üye ülkelerin göçmen alımını düzenleyecek bir kota sistemi ortaya koyduğunu anımsattı.

Juncker, üye ülkelerin bu kota sistemine ilişkin yükümlülüklerini yerine getireceklerine söz verdiklerini belirterek, "Ancak üye ülkeler sözlerini tutmadı. Örneğin Polonya, Katolik bir ülke değil mi? Ama sözünü yerine getirmedi." diye konuştu.

Macaristan'ın göçmen karşıtı tutumunu eleştiren Juncker, "(Macaristan Başbakanı) Viktor Orban'ın, tıpkı zamanında Macarlar gibi zülme uğrayan Müslümanlara Avrupa'da yer olmadığına yönelik açıklamalarını kabul edemiyorum." vurgusu yaptı.

"Brexit anlaşması konusunda ümitliyim"

Juncker, İngiltere'nin birlikten ayrılması konusunda ise "Ben her zaman Brexit referandumunun kaybedileceğine inanıyordum." dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile birçok telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Juncker, "Anlaşma sağlanacağına dair ümidim var." diye konuştu.

Juncker, İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesini öngören tedbir maddesine ilişkin sorunların acilen çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.

"Senden daha az alkoliğim"

Röportajı yapan gazetecinin "Alkolik misiniz?" sorusuna Juncker, "NATO Zirvesi'nde siyatiğim nedeniyle çok ciddi ağrı çekiyordum. Günde sadece 1 bardak içki içiyorum. Senden daha az alkoliğim." yanıtını verdi.

Geçen sene düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde ayakta durmakta zorlanan Juncker'in sarhoş olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: AA