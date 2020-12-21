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AB Komisyonu, Pfizer-Biontech aşısına kullanım onayı verdi

Avrupa Komisyonu, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının kullanımına onay verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Avrupa Birliği (AB), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından COVID1-9 aşısı için bugün verilen kullanım onayını tasdik etti ve dağıtım izni verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, EMA'nın kararının ardından AB Komisyonu'nun izniyle Pfizer'in Belçika'daki tesislerinde üretilen aşıların AB üyelerine dağıtımının birkaç gün içinde başlayacağını söyledi. Von der Leyen, aşılamaların 27, 28 ve 29 Aralık tarihlerinde bütün AB ülkelerinde başlayabileceğini duyurdu.

EMA'nın Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşının onayı hakkındaki kararı da 6 Ocak'ta vereceğini aktaran von der Leyen, AB olarak düşük gelirli ülkelere aşı temini konusunda yardımcı olacaklarını söyledi.

EMA, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in COVID-19'a karşı geliştirdiği "BNT162b2" adlı aşının AB'de pazarlanmasını bugün onaylamıştı.

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