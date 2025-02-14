AB Komisyonu: "Trump'ın 'karşılıklı tarife'si yanlış yönde atılmış bir adım"

Trump'ın dün gece imzaladığı 'karşılıklı tarife' planına tepki gösteren ve ABD'nin ticaret politikasını yanlış yönde atılmış bir adım olarak gören AB Komisyonu, konuya yönelik yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AB, dünyadaki en düşük gümrük tarifelerinden bazılarını uygulamaktadır ve ABD'nin kendi ihracatına uyguladığı gümrük tarifelerini arttırması için hiçbir gerekçe görmemektedir. Tarifeler vergidir. ABD gümrük tarifeleri uygulayarak kendi vatandaşlarını vergilendirmekte, iş dünyası için maliyetleri arttırmakta, büyümeyi engellemekte ve enflasyonu körüklemektedir. Tarifeler ekonomik belirsizliği arttırmakta ve küresel piyasaların verimliliğini ve entegrasyonunu bozmaktadır.

Dünya ticareti öngörülebilir, şeffaf kurallar ve düşük tarifeler altında gelişmiştir. AB, on yıllardır ABD gibi ticaret ortaklarıyla birlikte dünya çapında gümrük tarifelerini ve diğer ticari engelleri azaltmak için çalışmış ve bu açıklığı kurallara dayalı ticaret sistemindeki bağlayıcı taahhütlerle -ABD'nin şu anda altını oyduğu taahhütlerle- pekiştirmiştir.

AB, ithalatın yüzde 70'inden fazlasının sıfır gümrük tarifesiyle girdiği dünyanın en açık ekonomilerinden biri olarak gelişmektedir. AB'nin ithal mallara uyguladığı ortalama gümrük tarifesi, dünya genelinde en düşük tarifeler arasında yer almaktadır. Ekonomik entegrasyon ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması Avrupa Birliği'nin başarısının temelini oluşturmaktadır.

Karşılıklı fayda sağlayan, dengeli, şeffaflık ve adalete dayanan ticaret ortaklıklarına inanıyoruz. AB'nin dünyadaki en geniş ve en hızlı büyüyen ticaret anlaşmaları ağına sahip olmasının nedeni de budur. AB, ABD'nin üç katından fazla ticaret anlaşmasını müzakere etmiş ve sonuçlandırmıştır.

AB, tarifelerin yasal ve ayrımcı olmayan politikalara meydan okumak için kullanıldığı durumlar da dâhil olmak üzere, serbest ve adil ticaretin önündeki haksız engellere karşı kararlı bir şekilde ve derhal tepki verecektir. AB, Avrupalı işletmeleri, çalışanları ve tüketicileri her zaman haksız tarife tedbirlerine karşı koruyacaktır"