AB Komisyonu Üyesi Simson: Enerji krizi kömürden çıkışı durdurmayı gerektirmiyor

Glasgow'da gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, küresel çapta yaşanan enerji krizinin kömürden çıkışı durdurmaması gerektiğini belirtti.

AB'nin Yeşil Mutabakat ile 2050 yılına kadar iklime zarar vermeyen ilk kıta olma taahhüdünde bulunduğunu anımsatan Simson, bu süreçte enerji sistemlerini karbonsuz hale getireceklerini anlattı.

AB üyesi ülkelerin çoğunun kömür kullanımına son verme tarihlerini belirlediğine işaret eden Simson, kömür madenlerinin ve kömür santrallerinin kapatılması ve sürdürülebilir alternatif faaliyetlerin gelişimini desteklediklerini vurguladı.

Kömür santrallerine dış finansmanın derhal bitmesi gerektiğini ifade eden Simson, "Kömür, küresel emisyonların en büyük kaynağı durumunda bulunuyor. Bunun bitmesi gerekiyor." diye konuştu.

Simson, "Enerji piyasalarındaki mevcut durum kömürden çıkışı durdurmayı gerektirmiyor. Aksine, temiz enerji çözümlerinin yaygınlaştırılmasını hızlandırmak ve fosil yakıtlara olan bağlılığı azaltmanın önemini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

AB'nin günümüzde elektrik üretiminin 3'te 1'ini yenilenebilir kaynaklardan sağladığını aktaran Simson, bunun 2030 yılında 3'te 2'ye çıkmasını planladıklarını aktardı.