AB Komisyonu'ndan Ukrayna ve Moldova kararı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB üyelik başvurusu yapan Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın adaylık başvurularıyla ilgili Komisyon'un görüşünü açıkladı.

"Aday ülke" statüsü verilmesi yönündeki görüşlerin Kopenhag kriterleri ve "liyakat temelinde" alındığını belirten von der Leyen, bu ülkelerin önünde yapması gereken birçok reform bulunduğunu hatırlattı.

Von der Leyen, Ukrayna hakkında konuşurken özellikle hukukun üstünlüğü, yargı, yolsuzlukla mücadele, ülkedeki "oligarklaşma", temel haklar gibi alanlardaki reformlara vurgu yaptı.

Von der Leyen, "Ukrayna AB perspektifini, aday ülke olmayı hak ediyor. Birçok iş yapıldı ancak yapılması gereken de çok iş var." dedi.

Ukrayna'nın savaştan önce AB adaylığı yolunda ilerlemeye başladığını hatırlatan von der Leyen, ülkenin AB müktesebatının yaklaşık yüzde 70'ini şimdiden uyguladığını, Avrupa'nın standartları ve değerleriyle uyuştuğunu söyledi.

Moldova'ya da adaylık statüsü

Von der leyen, Moldova için de Ukrayna gibi "aday ülke" statüsü verilmesini istedi.

Moldova'nın ekonomi ve kamu yönetimi gibi alanlarda yapması gereken çok iş bulunduğunu belirten von der Leyen, ülkenin yakın geçmişte reformlar için önemli adımlar attığını ancak gelecek dönemde bir dizi önemli reforma imza atması gerektiğini aktardı.

Von der Leyen, "Ülkenin liderlerinin bu yönde ilerlediklerini göz önünde bulundurursak Moldova'nın gereksinimleri karşılama potansiyeli bulunduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Gürcistan'a adaylık statüsü görünmüyor

AB Komisyonunun Gürcistan'ın adaylık başvurusu hakkındaki görüşü ise Ukrayna ve Moldova'dan farklı oldu.

Gürcistan'a AB perspektifi verilmesini isteyen von der Leyen, bu ülkenin "aday ülke" statüsü hakkındaki değerlendirmenin daha sonra yapılmasını tavsiye etti.

Von der Leyen, "Ülke şimdi yapısal reformlar ve AB yolu için kesin bir yol belirlemek üzere siyasi olarak bir araya gelmeli." ifadesini kullandı.

AB liderleri haftaya değerlendirecek

AB Komisyonunun görüşü, 23-24 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesinde üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyine sunulacak. Aday ülke statüsünün verilmesi için üye ülkelerin tamamının onay vermesi gerekecek.

Ukrayna, AB'ye adaylık başvurusunu 28 Şubat 2022'de, Moldova ve Gürcistan ise 3 Mart 2022'de yapmıştı. AB Konseyi, 7 Mart'ta AB Komisyonunu görüşünü sunmaya davet etmişti.

Adaylık statüsü, bir ülkenin uzun yıllar sürecek AB'ye katılım sürecindeki ilk adımı oluşturuyor. Bir ülkeye aday statüsü verilmesinden sonra koşulların yerine getirilmesi şartıyla ilerleyen aşamalarda katılım müzakereleri başlıyor.