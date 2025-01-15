AB Komisyonu'ndan üye ülkelere dış yatırım uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üye ülkeleri şirketlerinin dış yatırımlarını gözden geçirmeleri konusunda uyardı. Bu sebeple bir tavsiye yayınladı.

Tavsiyede, yarı iletkenler, yapay zeka ve kuantum teknolojilerinin, stratejik açıdan önemli ve yüksek risk taşıyan üç alan olarak belirlenmiş olduğu vurgulanırken bu teknolojilerdeki yatırımların, ekonomik güvenlik riskleri yaratabileceği ifade edilerek, bu olasılıkların değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

15 ay boyunca inceleme yapılacak

Tavsiyeye göre, ülkeler 2021 yılının başından itibaren geçmiş yatırımlar ve önümüzdeki 15 ay boyunca gerçekleştirilecek işlemleri kapsayan bir inceleme yapacak. Bu incelemeler sonucunda, AB veya ulusal düzeyde atılacak adımlar konusunda bir değerlendirme yapılacağı ifade edildi.

AB Komisyonu, bu tavsiyeyle, "temel teknoloji ve bilgi birikiminin yanlış ellerde toplanmasının engellenmesi" ve dış yatırımların "birliğin ekonomik güvenliğine olumsuz etkiler yaratmasının" önlenmesinin amaçlandığını belirtti.