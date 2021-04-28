AB Komisyonu’nun AstraZeneca davası başladı

AB Komisyonu'nun aşı teslimatlarını sözleşmede öngörülen sürede yerine getirmediği iddiası ile AstraZeneca'ya karşı açtığı dava görülmeye başlandı.



Brüksel'de görülen davada hakim, iki duruşma yapılacağını belirtti.

AB Komisyonu avukatları, davanın ilk duruşmasında mahkemeden haziran ayı sonuna kadar bir karar verilmesini talep ettiler. Avukatlar, AstraZeneca'nın yapılan sözleşme listelenen tüm fabrikalardan, İngiltere'de bulunanlar dahil, AB'ye Covid-19 aşısı sevkiyatı yapmasının sağlanmasını da istiyorlar.

AstraZeneca'yı temsil eden avukatlardan biri ise yaptığı açıklamada, AB Komisyonu ile imzalanan sözleşmenin AstraZeneca'nın tüm üretim tesislerinin tümünden AB'ye sevkiyat yapması zorunluluğu getirmediğini savundu.