AB Konseyi açıkladı: Rusya yaptırımlarının süresi uzatıldı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla bağlantılı olduğu belirtilen kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların süresinin uzatıldığını duyurdu. Konsey tarafından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 bin 600 kişi ve kuruluşun yer aldığı yaptırım listesi 15 Eylül 2026'ya kadar yürürlükte kalacak.

Yaptırımların gözden geçirilmesi kapsamında Konsey, iki kişinin yaptırım listesinden çıkarılmasına karar verdi. Ayrıca hayatını kaybettiği belirtilen beş kişi de listeden kaldırıldı.

Yaptırımlar 2014'te başladı

AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları, Moskova yönetiminin 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ile Sivastopol kentini ilhak etmesinin ardından uygulanmaya başlanmıştı.

2022'de kapsam genişletildi

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırı başlatmasının ardından ise yaptırımların kapsamı önemli ölçüde genişletildi.

AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı ekonomik yaptırımların süresi düzenli olarak her altı ayda bir gözden geçirilerek uzatılıyor.

Seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma

AB yaptırımları; yaptırım listesinde bulunan kişi ve kuruluşlara yönelik seyahat yasaklarını, mal varlıklarının dondurulmasını ve bu kişi ya da kurumlara fon veya ekonomik kaynak sağlanmasının engellenmesini kapsıyor.