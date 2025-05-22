AB Konseyi Başkanı Costa ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara, telefonda görüştü

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede AB'nin Suriye’ye yönelik uyguladığı yaptırımların kaldırılması kararı ele alındı.

Costa ve AB'ye üye ülkelere teşekkür eden Şara, yaptırımların kaldırılmasını "tarihi bir adım" olarak niteledi.

Şara, kararın ülkenin daha istikrarlı geleceğe ilerlemesine katkı sağlayacağını ve uluslararası toplumun bu süreçte Suriye’ye desteğinin önem taşıdığını vurguladı.

İsrail’in müdahalelerinin ülkesinin üzerindeki etkisine de değinen Şara, AB'nin bunların sona erdirilmesi için Suriye'nin yanında durması gerektiğini kaydetti.

Şara, Suriye'ye yatırım yapmak isteyen Avrupalı şirketleri memnuniyetle karşılayacaklarını belirterek, Suriye’nin umut vadeden bir yatırım alanı ve Doğu ile Batı arasında önemli bir ekonomik geçiş noktası olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Şara, Costa ile görüşmesinin somut adımlara ve iki tarafın çıkarlarını gözeten bir yol haritasına dönüşmesi gerektiğini kaydetti.

"Ülkenin yeniden inşası için gerçek bir fırsat"

Costa da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mart ayında Kahire'deki ilk toplantılarının ardından Cumhurbaşkan Şara ile olumlu bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Görüşmede AB'nin Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma yönünde dün aldığı kararın Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşası için "gerçek bir fırsat" olduğuna işaret ettiğini vurgulayan Costa, Şara'nın da kendisine teşekkür ettiğini bildirdi.

Costa, "(Şara) Suriye'nin enerji ve altyapı sektörleri de dahil olmak üzere yatırım fırsatlarına sahip istikrarlı bir ekonomi haline gelebilmesi için demokratik bir geçişe olan bağlılığını vurguladı. Ayrıca AB ile üst düzey bir diyalog kurma konusunda ilgi duyduğunu belirtti." ifadesini kullandı.