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AB Konseyi Başkanı Michel, Ermenistan'ı uyardı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile görüştü.

AB Konseyi Başkanı Michel, Ermenistan'ı uyardı
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Michel Brüksel'deki görüşmenin ardından sosyal medyadaki paylaşımında, "Dağlık Karabağ'daki şiddetin durması gerektiğini" kaydetti.

Sarkisyan'a büyük insani sonuçları olan çatışmalardan derin endişe duyduğunu tekrarladığını aktaran Michel, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkese bağlı kalması, müzakerelere geri dönmesi gerektiğini ifade etti.

Michel ayrıca dış müdahalelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Sarkisyan, Brüksel'de bugün ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

Kaynak: AA

Ermenistan Dağlık Karabağ Charles Michel

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