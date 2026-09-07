AB konut krizi için düğmeye bastı: Ev kiralamada kurallar değişecek

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Avrupa Birliği, özellikle büyük ve turistik kentlerde büyüyen konut krizine karşı kısa süreli kiralamaları mercek altına aldı. Hazırlanan yeni planla, konut sıkıntısının yoğun olduğu bölgelerde dijital platformlar üzerinden yapılan kısa süreli kiralamaların sınırlandırılması kolaylaştırılacak.

AB Komisyonunun Enerji ve Konuttan Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, bu hafta açıklanması beklenen "Uygun Fiyatlı Konut Yasası"nın ayrıntılarını Politico'ya anlattı. Jorgensen, kısa süreli kiralamaların Avrupa'daki konut krizinin tek nedeni olmadığını ancak özellikle büyük kentlerde sorunu ağırlaştırdığını söyledi.

Bazı bölgelerde oran yüzde 20'ye çıkıyor

AB genelinde kayıtlı kısa süreli kiralık konutlar toplam konut stokunun yaklaşık yüzde 1,2'sini oluşturuyor. Ancak turizmin yoğun olduğu bazı bölgelerde bu oran yüzde 20'ye kadar çıkıyor. Jorgensen, "Halihazırda konut sıkıntısı yaşanan bir şehirde binlerce ev konut piyasasından çekiliyorsa bunun konutların fiyatı ve erişilebilirliği üzerinde etkisi olmadığını söyleyemeyiz." dedi.

Yeni düzenlemeyle AB genelinde bir bölgenin "konut baskısı altında" sayılıp sayılmayacağını belirlemek için ortak kriterler oluşturulacak. Bu kriterlerin ardından ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler, konut arzının yetersiz olduğu bölgelerde kısa süreli kiralamalara yönelik sınırlamalar getirebilecek.

Kararı yerel yönetimler verecek

AB'nin planı bütün Avrupa'da tek tip bir yasak öngörmüyor. Hangi bölgelerde sorun bulunduğuna ve hangi önlemlerin uygulanacağına ilgili ülkeler ve yerel yönetimler karar verecek. Brüksel'in temel amacı ise belediyelerin aldıkları kararların hukuki zeminini güçlendirmek. Avrupa'nın birçok kentinde kısa süreli kiralamalara yönelik mevcut sınırlamalar, ev sahipleri, turizm şirketleri ve kiralama platformlarının açtığı davalar nedeniyle uzun hukuki süreçlere konu oluyor.

Jorgensen, yeni sistemle yerel yönetimlerin dava riskini azaltarak daha etkili önlemler alabilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Barcelona 10 bin turistik daireyi kaldıracak

Avrupa'nın bazı büyük kentleri kısa süreli kiralamalara karşı halihazırda çeşitli önlemler uyguluyor. Barcelona, yaklaşık 10 bin ruhsatlı turistik daireyi 2028'e kadar aşamalı olarak sistemden çıkarmayı planlıyor. Amsterdam, Paris ve Floransa'da ise ruhsat zorunluluğundan yıllık kiralama süresi sınırlarına ve yeni ilan kısıtlamalarına kadar farklı uygulamalar bulunuyor.

Jorgensen, kısa süreli kiralamaların sınırlandırılmasının konut krizini tek başına çözmeyeceğini de vurguladı. AB'nin konut yatırımlarını artırmak, yeni konut arzını genişletmek ve inşaat süreçlerini kolaylaştırmak için de ilave adımlar üzerinde çalıştığını belirtti.

"Konut bir haktır, yalnızca ticari bir meta değildir." diyen Jorgensen, insanların yaşadıkları kentlerde kalabilmesinin konut politikasının temel hedeflerinden biri olması gerektiğini söyledi.