AB kurtarma fonu bankacılık birliğinin temellerini atıyor

24 Temmuz 2020

Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, Avrupa Birliği'nin 750 mliyar euroluk kurtarma fonu üzerinde anlaşmasının bankacılık birliği adına önemli bir gelişme olarak gördüğünü belirterek, "Bankacılık birliği bu anlaşmanın ikinci devamı olacak." dedi.

Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn ise, AB'nin bu yoğunlukta tahvil ihraç etmesinin Avrupa'da bir bankacılık birliği kurulması adına gerekli ortamı oluşturduğunu söyledi ve bankacılık birliğinin Euro Bölgesi mevduat sigorta sisteminin de yolunu açacağını ve finansal bir destek olarak işlev göreceğini tahmin ettiğini ekledi.