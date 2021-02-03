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AB liderleri 25 Şubat'ta COVID-19 için toplanacak

AB ülkelerinin liderleri, şubat sonunda COVID-19 salgınıyla ilgili gelişmeler ve güvenlik konularında zirve toplantısı yapacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Sözcüsü Barend Leyts'in sosyal medyadan duyurduğu bilgiye göre, AB liderleri 25 Şubat'ta COVID-19 salgınıyla mücadelenin koordinasyonu hakkında video konferans yoluyla bir araya gelecek.

Liderler, ertesi gün de güvenlik ve savunma konularıyla Güney Komşuluk Politikası hakkında yine aynı şekilde toplantı yapacak.

AB ülkelerinin liderleri, 21 Ocak'ta COVID-19 salgını, seyahat kısıtlamaları, aşı üretimi, dağıtımı ve aşılama kampanyaları hakkında toplantı yapmıştı.