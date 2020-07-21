AB liderleri 750 milyar euroluk plan üzerinde anlaştı
AB liderleri uzun müzakerelerin ardından salgın sonrası 750 milyar euroluk canlandırma planı üzerine anlaşmaya vardı.
Avrupa Birliği (AB) liderleri neredeyse beşinci güne sarkan zorlu zirvede koronavirüsten etkilenen ekonomileri için 750 milyar euro büyüklükte canlandırma planı üzerinde uzlaşıya vardılar.
AB zirvesinin başkanı Charles Michel, 27 liderin TSİ 0615'teki oturumda anlaşmaya varmalarının ardından Twitter'dan "Anlaştık" açıklamasında bulundu. Yetkililer anlaşmanın AB'nin geleceğine dair şüpheleri gidermek için önemli olduğunu ifade etti.
AB zirvesinde üye ülkeler, 1.8 trilyon euroluk uzun vadeli AB bütçe taslağı ve koronavirüs ekonomik kurtarma paketi üzerinde uzlaşmaya çalışıyorlardı.
Koronavirüs salgınında tahrip olan ekonomileri ayağa kaldırmayı amaçlayan 750 milyar euro büyüklüğündeki yardım fonunun nasıl yapılandırılacağı zirvenin en önemli parçasını oluşturuyordu.