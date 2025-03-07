AB liderleri anlaştı: Ukrayna'ya destek ve savunma harcamaları artıyor!

Avrupa Birliği liderleri, Brüksel'de düzenlenen olağanüstü zirvede, kıtanın güvenliğini artırmak ve savunma harcamalarını güçlendirmek amacıyla milyarlarca euroluk yeni fonlar oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı. Bu karar, ABD'nin Avrupa'ya yönelik güvenlik taahhütlerini azaltmasının ardından geldi.

Zirvede, AB ülkelerinin savunma alanında daha bağımsız hareket etmesi gerektiği vurgulanırken, Ukrayna'ya olan desteğin süreceği ifade edildi. AB liderleri, "Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne" saygı duyan bir barış anlaşması çağrısında bulunan ortak bir bildiriye imza attı. Macaristan ise bildiriye çekimser kaldı.

Savunma harcamalarına milyarlarca Euroluk kaynak

Liderler, AB üyesi ülkelerin savunma bütçelerini artırmasını sağlayacak yeni finansman mekanizmalarını hayata geçirme konusunda anlaşmaya vardı. Avrupa Komisyonu, bu süreci hızlandıracak düzenlemeleri geliştirmekle görevlendirildi.

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelere toplamda 150 milyar euroya kadar kredi sağlanmasını öngören bir teklifi gündeme getirdi. Bu fon, ülkelerin savunma yatırımlarını artırmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Planın detaylarının ay sonunda yapılacak bir başka zirvede netleşmesi bekleniyor.

Zelenskiy'den teşekkür mesajı

Zirveye özel olarak katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AB’nin Ukrayna’ya verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Bu süreç boyunca yanımızda oldunuz. Ukrayna halkı adına minnettarız" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın dondurulmuş varlıkları Ukrayna'ya aktarılacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB’nin Ukrayna’ya, Rusya'ya ait dondurulmuş varlıklardan sağlanacak 33 milyar dolarlık fonu tahsis edeceğini açıkladı. Macron, "Önceliğimiz, Ukrayna'yı askeri ve ekonomik olarak en kısa sürede desteklemektir" dedi. 2025 yılı itibarıyla Ukrayna, bu fonlardan doğrudan 30,6 milyar euro alacak.

AB’nin aldığı bu kararlar, kıtanın savunma alanında daha bağımsız hareket etme niyetinde olduğunu gösteriyor. Yeni fon mekanizmaları, Avrupa’nın güvenliğini artırmayı amaçlarken, Ukrayna'ya sağlanacak destek de AB’nin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.