AB liderleri, Belarus'u görüşmek için olağanüstü toplanacak

17 Ağustos 2020

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin liderlerinin 19 Ağustos'ta düzenlenecek olağanüstü zirvede Belarus'taki gelişmeleri görüşeceği bildirildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Belarus halkının özgürce liderlerini seçme ve geleceğini tayin etme hakkı olduğunu belirtti.

Protestoculara karşı şiddettin kabul edilemez olduğunun altını çizen Michel, "Çarşamba günü Belarus'taki durumu görüşmek için AB Liderler Zirvesi düzenleyeceğim." açıklamasında bulundu.

AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts ise olağanüstü toplantının video konferans yoluyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

AB dışişleri bakanları, geçen hafta düzenledikleri toplantıda Belarus'taki seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle düzenlenen gösterilerde şiddet kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "şiddet kullanımı, baskı ve seçim sonuçlarının değiştirilmesinden" sorumlu tutulan kişilere yaptırım uygulanması konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

Ülke genelinde protestolar devam ediyor

Lukaşenko'nun kazanmasının ardından ülke genelinde protestolar devam ederken, muhalefet kaynaklarına göre başkent Minsk'teki dünkü gösterilere 200 bin kişi katıldı.

Protestoların 8'inci gününde Minsk'te Stella Meydanı'nda toplanan Lukaşenko karşıtı göstericiler, bir süre "Lukaşenko git" sloganları attıktan sonra hükümet binasının bulunduğu Bağımsızlık Meydanı'na yürüdü.

Akşam saatinde meydanda yapılan protesto gösterilerinin ardından kalabalık Minsk'in caddelerine dağılarak, eylemlerine kaldırımlarda slogan atarak devam etti. Bağımsızlık Caddesi'nin trafiğe açılmasından sonra pek çok araç da klakson çalarak protestoculara destek verdi.

Polisin müdahale etmediği gösteriler olaysız sona erdi.

Muhalefet kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko karşıtı mitinge 200 bin civarında katılım oldu.

Ülke genelinde farklı şehirlerdeki meydanlarda da Aleksandr Lukaşenko karşıtı gösteriler yapıldı.

Geçen hafta Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Lukaşenko'nun kazandığının ilan edilmesinden sonra protesto gösterileri başlamıştı.

Belarus Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA