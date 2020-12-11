AB liderleri emisyonu yüzde 55 azaltma üzerinde anlaştı
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, AB üyelerinin emisyonu yüzde 55 düşürmeyi öngören kararları onayladığını açıkladı.
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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin sera gazı emisyonlarını 2030 yılına dek en az yüzde 55 azaltmaya yönelik kararlar almak üzere anlaştığını söyledi.
Michel Twitter paylaşımında, "Avrupa liderleri iklim değişikliği ile mücadele ediyor." ifadesini kullanırken, Avrupa Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen, anlaşmanın AB'yi 2050 yılında iklime zararsız olma hedefine yaklaştığını belirtti.
Komisyon'un geçtiğimiz ay yayımladığı AB İklim Mücadelesi Seyir Raporu'nda, Avrupa'nın sera gazı emisyonunun son 30 yılın en düşük düzeyine gerilediği açıklanmıştı.