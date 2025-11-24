AB liderleri, Ukrayna gündemiyle toplanacak

Avrupa Birliği liderleri, Luanda’da düzenlenen AB-Afrika Birliği zirvesi sırasında Ukrayna konusunu görüşmek üzere bir araya gelecekler.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın sözcüsü, Türkiye saati ile 12.30'da başlayacak zirveye Luanda'da bulunmayan liderlerin video-konferans yoluyla davet edildiğini açıkladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Cenevre’de ABD ile Ukrayna arasında yapılan görüşmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğünü belirtti. Stubb, X platformunda yaptığı paylaşımda, görüşmelerin ilerleme sağladığını ancak hâlâ çözülmesi gereken önemli sorunlar bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, AB veya NATO yetki alanına giren kararların ayrı bir süreçte üyeler tarafından ele alınacağını vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise yaptığı açıklamada, Cenevre’de ABD ile Ukrayna arasında Rusya ile savaşı sona erdirmeye yönelik 28 maddelik planın revize edilmesinin "Avrupalılar için belirleyici bir başarı" olduğunu söyledi. Wadephul, "Avrupa’yı ilgilendiren tüm konular, NATO dahil, bu plandan çıkarıldı. Bu, dün elde ettiğimiz kesin bir başarıdır" dedi.

Wadephul, anlaşmanın Avrupalıların ve Ukraynalıların iradesi dışında şekillendirilemeyeceğini en başından beri dile getirdiklerini hatırlatarak, sürecin bu ilkeye uygun ilerlediğini belirtti.