AB liderlerinin ana gündemi enerji krizi

AB dönem başkanı Çekya'nın ev sahipliğinde Prag'da ir araya gelecek olan AB liderlerinin ana gündem maddesi enerji krizi ve bununla mücadele için doğal gaz fiyatına sınır getirilmesi olacak.

Prag'da bugün gerçekleştirilecek resmi olmayan zirvede doğal gaz fiyatını sınır getirilip getirilmeyeceği ve böyle bir sınırın nasıl uygulanacağı tartışılacak. Ancak diplomatlar, bugün yapılacak toplantıdan somut tedbirler çıkmasını muhtemel görünmediğini ifade ediyorlar.

Ab liderler zirvesi için hazırlık görüşmelerinde yer alan bir yetkili yaptığı değerlendirmede, "Enerji bugünkü resmi olmayan toplantının muhtemelen en önemli konusu olacak. Ancak bi liderlerin çözebileceği bir konu değim. Liderler enerji ve maliye bakanlarına stratejik yönlendirme sunacaklar ve uygun çözümler ile gelecek olanlar enerji ve maliye bakanları olacak" dedi.

Zirve öncesi konuşan Polonya Başakanı Morawieck ise, Avrupa'nın enerji maliyetlerini sınırlamak için harekete geçmesi gerektiğini, kış başlamadan önce Avrupa'nın adım atması gerektiğini savundu.