"AB, Lübnan'a yardım edecek"

06 Ağustos 2020

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Beyrut'ta yaşanan patlama felaketi ile ilgili olarak Lübnan halkına taziyelerini sundu ve AB'nin toparlanması için Lübnan hükümetine yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diab ile bir elefon görüşmesi gerçekleştiren Leyen, AB'nin Lübnan'a yapacağı yardımın 33 milyon euroluk destek, arama kurtarma konusunda uzmanlaşmış personel, tahliye araçları ve acil haritalandırma hizmetlerini içereceğini söyledi.

Beyrut'ta salı günü yaşanan patlamada en az 137 kişi hayatını kaybederken, 5 binden fazla kişi yaralandı.