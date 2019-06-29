AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşması tamam

29 Haziran 2019

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında uzlaşma sağlanan serbest ticaret anlaşmasının 700 milyon kişiye ticaret ve iş birliği alanı açacağını belirtti.

Juncker ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nde AB ile MERCOSUR arasındaki serbest ticaret anlaşmasında varılan uzlaşının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AB ile MERCOSUR arasında uzlaşılan serbest ticaret anlaşmasını "tarihi" olarak değerlendiren Juncker, anlaşmaya varılmasının 20 yıl sürdüğüne dikkati çekti.

Juncker, anlaşmanın her iki taraf için de iş istihdamı sağlayacağını ifade ederek, "Bu anlaşma, 700 milyon kişiye ticaret ve iş birliği alanı açıyor. Anlaşma sayesinde Avrupalı şirketler 4 milyar euroya kadar gümrük vergisi ödemeyecek." dedi.

Anlaşmanın sınırları aşacağına işaret eden Juncker, "MERCOSUR, dünyanın en büyük pazarına erişebilecek ve gümrük vergisi ödemeksizin 500 milyon tüketiciye ulaşabilecek." diye konuştu.

"Tarihimizde yaptığımız en önemli anlaşma"

Arjantin Devlet Başkanı Macri, anlaşmanın önemine değinerek, "Bu tarihimizde şu ana kadar yaptığımız en önemli anlaşma. Bu bizim 20 yılımızı aldı ancak birçok liderle iyi niyet esasında bir araya gelmeyi başardık." dedi.

Anlaşmanın bölge ülkelerinin gelişimini destekleyeceğini vurgulayan Macri, "Bölgeye yapılacak yatırımlar da oldukça önemli. Bu yatırımlar, yüksek potansiyele sahip olan ve yıllardır iyi bir şekilde çalışan bu bölgeyi geliştirmek isteyenlere huzur ve kolaylıklar sağlayacak. Oldukça mutluyuz ve anlaşmanın bölgemiz ve Avrupa için büyüme ve istihdam imkanı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Macri, serbest ticaret anlaşmasını "son aylarda aldığımız az olan iyi haberlerden" sözleriyle değerlendirerek, "Biz, halkımız için daha fazla gelişme imkanı olması ve bölgemizdeki fakirlik oranını düşürmek için ekonomilerimizin iyi ilişkiler içinde olması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

AB ile MERCOSUR arasındaki serbest ticaret anlaşması

AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR ile AB arasında uzlaşılan serbest ticaret anlaşması için müzakereler yaklaşık 20 yıl önce başlamıştı.

Söz konusu anlaşma, AB ile MERCOSUR arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını, AB ülkelerinin otomotiv, makina, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranları düşürülmesini içeriyor.

Ayrıca anlaşma kapsamında AB ve MERCOSUR çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak ve MERCOSUR ülkeleri, AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.