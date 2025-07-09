AB, olası krizler için su, ilaç ve nadir elementleri stoklayacak

Avrupa Birliği (AB), olası krizlere hazırlıklı olmak amacıyla kritik ham madde ve temel ihtiyaç ürünlerinin stoklanmasına yönelik yeni bir strateji açıkladı.

AB Komisyonu tarafından tanıtılan bu yeni stok stratejisi, jeopolitik gerilimler, iklim değişikliği, siber saldırılar ve hibrit tehditler gibi risklere karşı birlik genelinde hazırlıklı olunmasını hedefliyor.

Strateji kapsamında, üye ülkeler arasında koordineli bir yaklaşım benimsenerek AB genelinde ortak hareket edilecek. Bu amaçla oluşturulacak olan AB Stoklama Ağı, en iyi uygulamaların paylaşılmasını, ulusal stokların koordine edilmesini ve ortak politikaların geliştirilmesini sağlayacak.

AB, özellikle kriz dönemlerinde hayati önem taşıyan gıda, su, ilaç, yakıt ve enerji ekipmanları gibi temel ürünlerin erişilebilir olmasını garanti altına almayı planlıyor.

Yeni plan doğrultusunda stoklanacak ürünler arasında şunlar yer alacak:

* Temel insani yardım ekipmanları: Çadırlar, battaniyeler, su arıtma kitleri

* Sağlık ürünleri: Aşılar, ilaçlar, tıbbi cihazlar

* Enerji ekipmanları: Elektrik jeneratörleri, yüksek voltajlı ekipmanlar

* Stratejik ham maddeler: Nadir toprak elementleri, mıknatıslar ve diğer kritik endüstriyel girdiler

* Gıda ve su rezervleri

Stoklama stratejisi, aynı zamanda tedarik zincirinde yaşanabilecek kesintilere karşı hızlı müdahale kapasitesinin artırılmasını hedefliyor. Bu çerçevede, lojistik ve ulaşım planları da güçlendirilecek.

AB Komisyonu daha önce, mart ayında yaptığı bir tavsiye kararında, üye ülkelerin halkı acil durumlara karşı bilinçlendirmesi ve en az 72 saat yetecek kadar temel malzemeyi evlerinde bulundurmaları gerektiğini vurgulamıştı.

Yeni strateji, sadece devletlerin değil, bireylerin ve şirketlerin de kriz anlarında daha hazırlıklı olmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Komisyon, bu stratejiyi uzun vadede AB'nin stratejik özerkliğini güçlendirmek ve acil durumlara karşı daha dirençli bir yapı oluşturmak için önemli bir adım olarak değerlendiriyor.