"AB ortak pazarı korumalı"

29 Eylül 2020

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) ortak pazarı adil, yeşil, dijital ve dayanıklı bir gelecek için koruması gerektiğini ifade etti.

Von der Leyen, AB'nin ekonomik toparlanmasında dijital hizmetlerin önemine işaret ederek, "Bu yolda ilerlemeliyiz, şu an yetenekler, veri, yapay zeka ve 5G altyapısına yatırım yapmanın tam zamanı" dedi. AB'nin destek paketinin bu hedeflere yönelik olarak sağlayacağı desteğin önemli olduğunu belirten von der Leyen, destek paketinin sadece toparlanma için değil, aynı zamanda daha iyi bir gelecek için yatırım yapma şansı verdiğini söyledi.

Von der Leyen ayrıca, AB'nin dijital olarak olarak bağımsız olması gerektiğini savunarak, gelecek 10 yılda dijital altyapı ve bağlanırlık konularında gelişme gösterilmesi gerektiğini belirtti.