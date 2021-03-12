AB. parasıyla bile yeterli aşıya ulaşamıyor

Hilal SARI



Ne oldu?

Büyüklüğü pandemi ile 100 milyar dolara koşan koronavirüs aşı pazarında hızla artan talebe rağmen arz yetişecek güçte değil. Avrupa Birliği, parasını verdiği ve kendi içinde üretilen aşıları bile almakta zorlanan en büyük alıcılardan biri. Bu nedenle de dünyanın birçok yerinde hükümetler çareyi yerel aşı üretimlerinde aramaya başladı. Bazı ölümlere yol açtığından endişe edilen AstraZeneca aşısını geçici olarak durduran Danimarka ve Avusturya’ya, İtalya, Norveç ve İzlanda da katıldı. AB ile aşı ihtilafı devam eden İngiltere hükümeti ise aşının güvenli ve etkin olduğunu söylüyor. Öte yandan İngiliz-İsveç ilaç şirketi Bloomberg tarafından görülen belgelere göre AB’ye ikinci çeyrek için taahhüt ettiği aşının yarısını bile teslim edemeyecek.



Ne dediler?

Almanya’nın Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, aşı sektörünü, enerji sektörüne benzeterek şöyle diyor: “Nihayetinde, bu enerji sektörüne benziyor. Enerjide de devlet elektrik santrallerini rezervinde tutmak için ödeme yapar.” Haseloff’un bahsettiği konu Dessau kentinde 1921 yılında kurulan ve zamanında aşı üretimi gerçekleştiren bir tesisin 100 yıl sonra tekrar önemli bir aşı üreticisine dönüştürülmesi projesi. Haselhoff AstraZeneca dışında Sputnik aşısı için de bölgede üretim için araştırma yapıldığını söylüyor.

Projedeki ana üretici IDT Biologika CEO’su Jürgen Betzing, aile şirketinin yerel hükümetin de desteğiyle AstraZeneca ile birlikte tesisin COVID-19 aşısını üretmeye başlayabilmesi için 100 milyon Euro’dan fazla yatırım yapacağını duyurdu. Hedef 2022 sonu itibariyle tesisin her ay 30 ila 40 milyon doz aşı üretebilmesi. Avrupa’nın en büyük aşı üreticilerinden biri olması öngörülen tesiste yılda 360 milyon doz üretim yapılması öngörülüyor. Hükümet ise 1 Mayıs itibariyle tesise ne gibi teşvikler verileceğine karar verecek. BioNTech ve CureVac aşıları da Alman hükümetinin desteğini alıyor.

Avustralya, Brezilya, Japonya ve Tayland’ın da aralarında olduğu bazı hükümetler de en ucuz aşıyı üreten AstraZeneca ile üretim ortaklıklarına girişiyor.

Avusturya, Danimarka ve İsrail, kendi yeni nesil aşılarını üretebilmek için ortak bir Ar-Ge fonu kurmayı planlıyor.

İtalya’da hükümet bir kamu-özel aşı üretim merkezini destekleme taahhüdü verdi.

Hindistan, küresel aşı üretimi için en kilit ülkelerden biri ve Reuters’a konuşan üst düzey bir ABD yetkilisi, ABD, Japonya ve Avustralya’nın ülkedeki aşı kapasitesinin finansmanına yardım etmeyi planladığını söyledi.



Ne olacak?

Küresel talebin arzın çok üzerinde olduğu aşı pazarında çare yerel üretim kapasitelerinin artırılması olacak. Aşı ulusalcılığı manşetlere çıksa bile, Sputnik hem Almanya’da hem İtalya’da üretilen bir aşı haline gelebilir. Rus ve Çin aşıları da birçok ülkede yerel üreticilerle anlaşıyor. Üretim planlarını daha hızlı yapan ülkeler, pandemiden daha hızlı çıkabilir.

Reuters’a konuşan bir kaynağa göre Almanya’nın hedefi artıracağı kapasiteler ve alımlarla yıllık 2 milyar dozu garantilemek. Karşılaştırma yapılabilmesi için dünyanın en büyük COVID-19 aşı üreticisi AstraZeneca’nın en iddialı hedefinin bu yılın tamamında 3 milyar doz üretmek olduğunu da söyleyelim. 450 milyon nüfuslu AB’de Almanya’nın bu kadar fazla aşı talep etmesi, henüz sürü bağışıklığı kazanılması için ne sıklıkta aşı olunması gerektiğinin bilinmiyor olmasından kaynaklanıyor. COVID-19 aşıları Türkiye gibi henüz aşı artık üretmeyen ülkelerin önemli bir ithalat kalemi olacak.