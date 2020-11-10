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AB, Pfizer'dan COVID-19 aşısı alımı için sözleşme imzalamaya yakın

Avrupa Birliği, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısından milyonlarca doz almak istiyor. Sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.

AB, Pfizer'dan COVID-19 aşısı alımı için sözleşme imzalamaya yakın
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin  Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısından milyonlarca doz almak için kısa süre içerisinde bir sözleşme imzalayacağını söyledi.

AB ile Pfizer ve Alman ortağı BioNTech arasında Eylül ayında yapılan görüşmelerde 200 milyon doz aşı alımı ve 100 milyon doz aşı için de opsiyon alınması konusunda anlaşmaya varılmıştı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Von der Leyen, "AB Komisyonu, 300 milyon doz ayı için sözleşmeşi kısa süre içinde imzalayacak" dedi.

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