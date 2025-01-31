AB, Refah Sınır Kapısı'ndaki gözlem misyonunu yeniden başlattı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda sınır gözlem misyonunu yeniden başlattığını duyurdu.

Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin, Gazze ile Mısır arasındaki sınırda geçişleri denetlemek amacıyla sivil misyonunu yeniden devreye soktuğunu belirtti.

"Avrupa yardıma hazır"

Kallas, "Avrupa yardıma hazır: AB'nin sivil sınır misyonu, Filistinliler ve İsraillilerin talebi üzerine bugün Refah Sınır Kapısı'na konuşlanıyor. Filistin sınır personelini destekleyecek ve tıbbi bakıma ihtiyaç duyanlar da dahil olmak üzere kişilerin Gazze'den transferine izin verecek" dedi.