AB, rekabet gücünü artırmak için yeni stratejisini açıkladı

Avrupa Birliği (AB), küresel rekabetçiliğini artırmak için stratejik bir plan olan "Rekabetçilik Pusulası" belgesini yayımladı. Çin ve ABD gibi rakip ekonomilerle rekabet edebilmek için geliştirilen bu plan, önümüzdeki 5 yıl boyunca uygulanacak ekonomi politikalarının temel çerçevesini belirliyor.

Yeni stratejiyle Avrupa'nın, yenilikçi teknolojilerin geliştirildiği ve piyasaya sunulduğu bir merkez haline gelmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda yapay zekâ, kuantum teknolojisi, biyoteknoloji, robotik ve uzay teknolojilerine yönelik yatırımlar artırılacak. Ayrıca bürokratik işlemler basitleştirilecek, enerji maliyetleri düşürülecek ve Avrupa iç piyasasındaki engeller kaldırılacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında, Avrupa’nın mevcut iş modelinin artık sürdürülemez olduğunu belirtti. Von der Leyen, “Son 20-25 yıldır iş modelimiz temel olarak Çin'den ucuz iş gücüne, Rusya'dan ucuz zannedilen enerjiye ve güvenlik konusunda kısmen dışarıdan destek alınmasına dayanıyordu. Bu günler geride kaldı.” ifadelerini kullandı.

Enerji ve karbonsuzlaşmaya odaklanılıyor

Avrupa'da yüksek ve dalgalı enerji fiyatlarının bir zorluk olduğuna dikkat çeken von der Leyen, uygun fiyatlı enerjiye erişimi sağlamak için "Uygun Fiyatlı Enerji Eylem Planı" hazırlanacağını açıkladı. Ayrıca, enerji yoğun sektörlerde karbonsuzlaşmayı hızlandıracak yeni yasalar ve teşvikler devreye alınacak. Çelik, metal ve kimya gibi temel endüstrilere yönelik özel eylem planları oluşturulacak.

"Temiz Sanayi Anlaşması" ile Avrupa’nın, döngüsel iş modellerini benimseyen bir imalat merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Von der Leyen, bu kapsamda temiz teknolojilere geçişin rekabetçilikle uyumlu bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.

Yapay zekâ ve teknoloji yatırımları artırılacak

Von der Leyen, yapay zekânın Avrupa’daki teknoloji gelişiminde öncelikli bir alan olduğunu belirterek, “AB şirketlerinin sadece yüzde 7’si yapay zekâ kullanıyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Bu yıl geniş bir yapay zekâ stratejisi başlatacağız.” dedi.

Yeni strateji kapsamında, Avrupa’da yapay zekâ uygulamalarının geliştirilmesini ve sanayiye entegre edilmesini sağlayacak girişimler başlatılacak. Ayrıca, şirketlerin süper bilgisayarlarla modellerini geliştirebilmeleri için "yapay zekâ fabrikaları" kurulacak.

Von der Leyen, yapay zekâ rekabetinde liderliğin sadece finansal yatırımlara değil, yenilikçi ve stratejik yaklaşımlara bağlı olduğunu vurguladı. “Bugünlerde yapay zekâ konusunda paranın her şey olmadığını görüyoruz.” diyerek, Avrupa’nın bu alanda daha iddialı bir konuma gelmek istediğini belirtti.

AB'de daha az bürokrasi ve daha fazla koordinasyon

Stratejinin önemli bir unsuru da bürokrasinin azaltılması ve Avrupa genelinde daha verimli bir iş ortamının sağlanması. AB genelinde şirket, iş, vergi ve iflas hukukları sadeleştirilecek, idari yükler azaltılacak. Von der Leyen, Tek Pazar yönetim çerçevesinin modernize edileceğini ve iç piyasadaki engellerin kaldırılacağını ifade etti.

“Şimdi bir planımız, bir yol haritamız ve siyasi irademiz var. Önemli olan birlikte ve hızlı davranmak.” diyen von der Leyen, AB'nin rekabet gücünü artırmak için kararlı adımlar atmaya hazır olduğunu vurguladı.

Ticaret ve güvenlik alanında yeni adımlar

Stratejide, AB’nin aşırı dış bağımlılıklarını azaltmak ve tedarik zincirlerini güçlendirmek için yeni ticaret anlaşmaları yapılması planlanıyor. Ayrıca, kritik kamu ihalelerinde Avrupalı üreticilere öncelik tanınacak. Güvenliği artırmak içinse etkili uluslararası ortaklıklar kurulacak.

"Rekabetçilik Pusulası" ile Avrupa Birliği, küresel ekonomide daha güçlü bir konum elde etmek için teknoloji, enerji, inovasyon ve düzenleme alanlarında kapsamlı bir dönüşüm başlatıyor.