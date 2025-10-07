AB, Rus diplomatların serbest dolaşımına kısıtlama getiriyor

Financial Times’ın haberine göre Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, son dönemde artan sabotaj faaliyetlerine karşı Rus diplomatların birlik içindeki seyahat özgürlüğünü kısıtlayacak yeni kurallarda anlaşmaya vardı.

AB istihbarat kurumları, sabotaj girişimlerinin büyük bölümünün diplomatik statü altında görev yapan Rus ajanlar tarafından organize edildiğini bildiriyor.

Yeni düzenlemeye göre, AB üyesi ülkelerde görev yapan Rus diplomatlar, ev sahibi ülkenin sınırlarını aşmadan önce seyahat planlarını diğer üye devletlere bildirmek zorunda olacak.

Çekya’nın öncülük ettiği girişim, Brüksel’in Ukrayna işgaline yanıt olarak hazırladığı yeni yaptırım paketi kapsamında değerlendiriliyor. FT’nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, önceden karşı çıkan tek ülke olan Macaristan vetosunu geri çekti.

Ancak paketin yürürlüğe girmesi, Avusturya’nın Rus oligark Oleg Deripaska’ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını içeren önerisi nedeniyle gecikebilir. En az 12 AB üyesi başkent, bu önerinin kabul edilmesi halinde paketi desteklemeyeceklerini Brüksel’e bildirdi.

Görüşmelerin çarşamba günü devam etmesi bekleniyor.