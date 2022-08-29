AB, Rusya ile vize anlaşmasını askıya alacak iddiası

Financial Times'ın (FT) haberine göre, AB dışişleri bakanları, önümüzdeki hafta Prag'da yapılacak iki günlük toplantıda 2007 AB-Rusya vize kolaylaştırma anlaşmasının askıya alınmasını desteklemeyi planlıyor.

AB, Rusya ile vize anlaşmasını askıya alması gündemde. Financial Times'ın (FT) haberine göre, Moskova'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna yanıt olarak, birkaç üye ülke, bloğa giren Rus vatandaşlarının yasaklanması veya ağır kısıtlamalar için aktif olarak kulis yapıyor.

Anlaşmanın askıya alınması, tüm AB vizelerine başvuru sürecini daha karmaşık ve pahalı hale getirecek, ayrıca bekleme sürelerini artıracak.

Bu arada Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Letonya gibi ülkeler Rus vatandaşlarına vize vermeyi zaten durdurmuş durumda.