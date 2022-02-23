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AB, Rusya Savunma Bakanı'nı da yaptırım listesine alıyor

Rusya'ya Ukrayna krizi nedeniyle yaptırımlar arka arkaya gelirken, Wall Street Journal, Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu'nun da yaptırım planlanan isimler listesine girdiğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Wall Street Journal'ın AB diplomatlarına dayandırdığı haberine göre, Avrupa Birliği'nin yaptırım uygulamayı planladığı Rus yetkililer listesine Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu da girdi.

AB ayrıca, Rusya'nın Internet Arama Ajansı'nı da yaptırım listesine koyacak.

WSJ'nin haberine göre yaptırım uygulanacaklar listesi Avrupa Birliği'nin Rusya'nın Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerini tanımasına yanıt olarak getirilecek sınırlamaların ilk dalgası olarak bugün ilerleyen saatlerde yürürlüğe girecek.