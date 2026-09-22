AB, Rusya yaptırımlarını 3 yıl uzatacak

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Politico internet sitesinde yer alan habere göre, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, Rusya'ya yönelik yaptırım çerçevesinin yenilenmesini görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantıda, 3 binden fazla kişi ve kuruluşa uygulanan yaptırımların gelecek 36 ay boyunca yürürlükte tutulması, iş insanları Usmanov ve Fridman'ın listeden çıkarılması üzerinde uzlaşmaya varıldı.

Slovakya ve Fransa, demir-çelik, madencilik, bakır, çimento, telekomünikasyon, teknoloji ve medya sektörlerinde yatırımları bulunan Özbek ve Rus milyarder Alişer Usmanov'un yaptırım listesinden çıkarılmasını talep ediyordu.

Lüksemburg ise dondurulan varlıklarının serbest bırakılması için hukuki süreç başlatan Rus ve İsrail vatandaşı milyarder Fridman’ın yaptırım listesinden çıkarılmasını istiyordu. Fridman'ın bankacılık, enerji, telekomünikasyon, sağlık ve perakende alanlarında faaliyetleri bulunuyor.

Letonya, söz konusu iş insanlarının yaptırım listesinden çıkarılmasına karşı çıkıyor ve kararı veto ediyordu.

Son oylamada Letonya'nın çekimser kalmasıyla üye ülkeler karar alabildi.

Resmi karar, üye ülkelerin yazılı süreci tamamlamalarının ardından açıklanacak.

AB'nin bireysel yaptırımları kapsamında, listede yer alan kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruluyor. Ayrıca bireylere seyahat yasağı uygulanıyor.

AB'nin Rusya'ya yönelik bireysel yaptırımlarının devamı için 27 üye ülkenin oy birliği gerekiyor ve yaptırımlar normal şartlarda 6 aylık dönemler halinde uzatılıyor.