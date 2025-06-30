AB, Rusya yaptırımlarını 6 ay daha uzattı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı. AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da istikrarsızlaştırıcı eylemleri nedeniyle 2014 yılında başlatılan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 31 Ocak 2026'ya kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından yaptırımların kapsamının genişletildiği hatırlatıldı.

Rus medya kuruluşlarının faaliyetleri askıda

Hâlihazırda yürürlükte olan yaptırımlar, ticaret, finans, enerji (petrol ve kömür dahil), sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ürünler, lüks tüketim malları, altın ve elması da kapsayan geniş bir alanı içeriyor. Ayrıca deniz yoluyla taşınan ham petrol ve bazı petrol ürünlerinin ithalatına yasak getirilmiş, bazı Rus bankaları SWIFT sisteminden çıkarılmış ve çeşitli Rus medya kuruluşlarının faaliyetleri askıya alınmış durumda.

AB ilk yaptırımı 2014'te almıştı

AB bugüne kadar Rusya'ya karşı toplam 17 farklı yaptırım paketi uyguladı. Bu yaptırımlar, her 6 ayda bir gözden geçirilerek uzatılıyor. Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı şekilde ilhak etmişti. AB, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014'te almıştı.