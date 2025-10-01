AB, Rusya'dan LNG ithalatı yasağını öteledi

Avrupa Birliği (AB), bazı üye ülkelerin alternatif enerji tedarikinde zorluk yaşaması nedeniyle Rusya'dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımına yönelik yasağı planlanandan önce uygulamama kararı aldı.

İtalya Enerji Bakanı Gilberto Pichetto Fratin, "Bu durum birlik içinde bir anlaşmaya varılmasını engelliyor" ifadelerini kullandı.

2028'e kadar kademeli olarak sonlandırma hedefi

AB, daha önce Rus LNG ithalatını 1 Ocak 2028'e kadar kademeli olarak sonlandırmayı hedeflediğini açıklamıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın, Moskova'ya karşı daha hızlı adım atılması çağrısı birlik üzerindeki baskıyı artırmıştı. Buna karşın, üye ülkelerin farklı enerji ihtiyaçları ve altyapı eksiklikleri nedeniyle ortak bir zeminde buluşmak mümkün olmadı.