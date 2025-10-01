AB: Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya aktarılması yasal

Kallas, dönem başkanı Danimarka'nın ev sahipliğinde düzenlenen güvenlik ve savunma konulu gayriresmi zirve kapsamında bulunduğu Kopenhag'ta basına açıklamalarda bulundu.

AB'nin Ukrayna'da önceliğinin barış ve ateşkes olduğunu, bu nedenle Rusya üzerinde baskıyı artırdığını dile getiren Kallas, Rusya'nın dondurulmuş varlıklardan Ukrayna'ya sağlanacak bir tazminat kredisinin de görüşüldüğünü kaydetti.

Rusya tazminat ödemezse, varlıkları geri verilmeyecek

Kallas, "Tazminat kredisi, dondurulmuş varlıklara dayanacak. Yani aslında Rus varlıklarına dayalı. Sistem şu şekilde işleyecek: Eğer Rusya Ukrayna’ya tazminat ödemezse, bu varlıklar geri verilmeyecek. Ama eğer bu savaş sona erdikten sonra Rusya sebep olduğu tüm zararları ödemeye karar verirse ve ortada kredi borcu kalmamışsa o zaman elbette bu varlıklar geri verilecek." dedi.

"Ukrayna’daki yıkımı Rusya dışında birinin ödemesi doğru değil"

Bu varlıkların kullanılmaması halinde yükün vergi mükelleflerinin sırtında kalacağına dikkati çeken Kallas, bu sistemin yasal olup olmadığıyla ilgili ise şöyle konuştu:

"Uluslararası hukukun temel ilkesi, verdiğiniz zararları telafi etmeniz gerektiğidir. Bunun dayanağı da budur. Rusya şu anda Ukrayna’da muazzam bir yıkıma yol açtı ve bunun bedelini Rusya dışında birinin ödemesi doğru değildir. Bu, hukukun temelidir."

Rus varlıklarından Ukrayna’ya tazminat kredisi önerisi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gayriresmi zirve öncesinde yaptığı açıklamada, bugün Ukrayna için 4 milyar avro tahsis edildiğini bildirmişti.

Von der Leyen, "Dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan nakit bakiyelere dayanarak Ukrayna’ya tazminat kredisi sağlanması önerisinde bulundum. Bu varlıklara el koymuyoruz. Nakit bakiyeleri Ukrayna’ya kredi olarak aktarıyoruz. Ukrayna bu krediyi, Rusya tazminat ödediği takdirde geri ödeyecek, çünkü suçlunun hesap vermesi gerekir." ifadelerini kullanmıştı.