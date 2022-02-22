AB, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararını kınadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini bağımsızlığını tanımasının ardından AB’den kınama geldi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yapılan ortak açıklamada, Rusya’nın almış olduğu karar için, “Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna hükümetinin kontrolü dışındaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsız varlıklar olarak tanınmasına yönelik aldığı kararı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu adım, Minsk anlaşmalarının yanı sıra uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir. Birlik, bu yasa dışı eyleme karışanlara, yaptırımlarla karşılık verecektir. Birlik, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yinelemektedir." ifadeleri kullanıldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell de sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir mesaj yayınlayarak, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Donetsk ve Luhansk bölgelerine barışı koruma misyonu emri veren kararnameleri, Ukrayna'ya karşı başka bir açık saldırganlık ve toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlalidir. BM Güvenlik Konseyi bir an önce toplanmalı." dedi.