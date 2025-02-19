AB, Rusya’ya baskıyı artırıyor: Yeni yaptırımda anlaşma sağlandı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan alüminyum ithalatını yasaklayan ve Rus gölge filosuna yönelik yeni yaptırımları içeren 16’ncı yaptırım paketinde uzlaşı sağladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü nedeniyle hazırlanan yeni yaptırımların kabul edildiğini duyurdu. Von der Leyen, “16. yaptırım paketimiz konusundaki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum.” ifadesini kullanarak, Rusya’nın gölge filosundaki gemilere yönelik önlemler alındığını ve yeni ithalat-ihracat yasaklarının getirildiğini belirtti.

Rus bankalarına yönelik yeni kısıtlamalar

AB’nin yaptırım listesinin genişletildiği pakette, Rus alüminyum ürünlerine aşamalı ithalat yasağı uygulanacak. Ayrıca, Moskova’nın ham petrol ihracatında kullandığı 73 gemiden oluşan gölge filosuna ve bazı Rus bankalarına yönelik yeni kısıtlamalar getirilecek.

Rusya'ya yönelik bugüne kadar 15 yaptırım paketi devreye sokan AB, ticaret, finans, enerji, sanayi, teknoloji ve ulaşım gibi birçok alanda yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Mevcut yaptırımlar kapsamında, Rusya’dan deniz yoluyla ham petrol ve belirli petrol ürünlerinin ithalatı yasaklanırken, bazı Rus bankaları SWIFT sisteminden çıkarılmış ve çeşitli yayın kuruluşlarının faaliyetleri askıya alınmıştı. AB'nin yaptırım listesinde 2 binden fazla kişi ve kurum yer alıyor.