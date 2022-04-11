  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. AB: Rusya'ya daha fazla yaptırım masada
Takip Et

AB: Rusya'ya daha fazla yaptırım masada

AB Komisyonu'nun dış politikadan sorumlu ismi Josep Borrell, Rusya'ya yeni yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu belirtti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamasının bir seçenek olduğunu söyledi.

Lüksemburg'da düzenlenen AB dışişleri toplantısı öncesi gazetecilerin Rusya'ya petrol ambargosuna yönelik sorularını yanıtlayan Borrell, "Yaptırımlar her zaman masada. Dışişleri bakanları hangi adımların atılacağını tartışacaklar" dedi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney de yaptığı açıklamada, AB Komisyonu'nun Rusya'ya olası yeni yaptırım paketinin parçası olarak petrol ambargosunun detayları üzerinde çalıştığını, ancak karar verilmiş bir şey olmadığını ifade etti.

Coveney, AB'nin 27 üyesinin petrol ambarfosu konusunda anlaşmaya varalibeleceklerini umduğunu belirtmekle birlikte detay vermedi.

Borrell, önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın Donbas bölgesinde çatışmaların artmasını beklediklerini de vurguladı.

Rusya: Banka yaptırımları vatandaşa darbe vuracakRusya: Banka yaptırımları vatandaşa darbe vuracakKüresel Ekonomi
AB, Japonya ve İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırımlarAB, Japonya ve İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırımlarDünya