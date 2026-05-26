AB, Rusya'ya yönelik yaptırımlarının süresini uzattı

Konseyden yapılan açıklamada, mevcut yaptırım rejimi kapsamında 72 kişiyle bir kuruluşun listede yer aldığı bildirildi.

AB yaptırımları kapsamında listelenen kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulduğu belirtilen açıklamada, AB vatandaşları ve şirketlerinin, bu kişi ve kuruluşlara fon sağlamasının yasak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, listedeki kişilere seyahat yasağı uygulandığı, bu kişilerin AB ülkelerine giriş yapmalarının veya bu ülkeler üzerinden transit geçişlerinin engellendiği ifade edildi.

AB'nin Rusya'daki insan hakları ihlalleri ve baskıları kınamayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları bağlamında ülkedeki insan hakları durumunun kötüleşmesinden derin endişe duyulduğu kaydedildi.