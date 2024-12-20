AB, Suriye krizine çözüm arayışında! Yeniden imarı için planlamalar başladı

Avrupa Birliği (AB), Suriye’de devam eden krizin çözümüne yönelik çabalarını sürdürerek, ülkenin yeniden imarına odaklanıyor. AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, yaptığı açıklamada, bu alandaki çalışmaların sürdüğünü ve Brüksel’de düzenlenecek 9. Suriye Destek Konferansı için hazırlıkların başladığını duyurdu.

El Anouni, "Baas rejiminin çökmesinin ardından Suriye’de durumun normalleşmesi ve kalıcı bir çözüm için yeniden imarın öneminin farkındayız. Ancak bu sürecin nereye evrileceğini kestirmek için henüz erken" dedi. Yeniden imar süreciyle ilgili atılacak adımların değerlendirildiğini belirten El Anouni, AB’nin bu konuda net bir yol haritası oluşturma çabasında olduğunu ifade etti.

Diplomatik varlık artıyor

AB, Şam’daki diplomatik faaliyetlerini de yeniden yapılandırıyor. Sözcü El Anouni, AB’nin Şam’a üst düzey bir diplomatik heyet gönderdiğini hatırlatarak, büyükelçiliğin tamamen açılana kadar maslahatgüzar düzeyindeki düzenli misyonlarla diplomatik varlığın artırılacağını söyledi.

AB liderlerinden ortak yaklaşım

Dün düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nde Suriye politikası konusunda bir uzlaşıya varıldı. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, "Suriye’de barışçıl ve kapsayıcı bir geçişi garanti altına almak, toprak bütünlüğünü korumak ve insan haklarını güvence altına almak istiyoruz. Dini ve etnik azınlıkların korunması da önceliklerimiz arasında" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, insani yardımlarda etkili kanallara sahip olduklarını belirterek, "HTŞ ile siyasi görüşmeler için mevcut kanallara dayanıyoruz. Şam’daki diplomatik varlığımızı artırmamız da bu çabaların bir parçası" ifadelerini kullandı.

Brüksel konferansı hazırlıkları

AB, 2017’den bu yana Brüksel’de düzenlediği Suriye Destek Konferansları ile ülkeye yönelik uluslararası yardımları koordine ediyor. 9. konferans kapsamında bağışçı ülkelerin yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

AB’nin, Suriye’de istikrar ve yeniden yapılanmayı hedefleyen bu girişimleri, bölgedeki insani ve siyasi sorunların çözümüne yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.